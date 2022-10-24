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طهران: مستعدون للتحقيق في مزاعم بيعنا طائرات مسيّرة لروسيا

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طهران: مستعدون للتحقيق في مزاعم بيعنا طائرات مسيّرة لروسيا
Sputnik
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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 أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده لم تبع طائرات بلا طيار لروسيا، وأعرب عن استعداد طهران للتحقيق في هذه المزاعم.

وفي لقاء مع مديري اتحاد OANA (منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ)، رد عبد اللهيان على إشاعات بشأن بيع طائرات إيرانية بدون طيار لروسيا، قائلا: "لم، ولن نعطي أي أسلحة أو طائرات بدون طيار لروسيا".

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وأوضح الوزير الإيراني أنه تطرق في مكالمته الهاتفية مع رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتلك الإشاعات، وقال إنه أعرب عن استعداد طهران "لمناقشة مزاعم استخدام مسيّرات إيرانية في حرب أوكرانيا، والتحقيق حول هذه الادعاءات بمشاركة فريق من الخبراء العسكريين الإيرانيين والأوكرانيين".

وفي الوقت ذاته أكد الوزير الإيراني أن بلاده ستواصل نعاونها مع روسيا بصرف النظر عن الأزمة الأوكرانية.

وقال: "لدينا علاقات تعاون متنوعة مع روسيا، بما في ذلك في المجال الدفاعي، وفي الماضي، حصلنا على أسلحة من روسيا كما قدمنا لها بعض الأسلحة، لكن ليس أثناء الحرب في أوكرانيا".

المصدر: RT

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