الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على إيران بزعم دعمها للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي مناقشة قرار فرض عقوبات جديدة على إيران بعد جمع "أدلة كافية" على تزويدها روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في أوكرانيا.

وأوضحت المتحدثة باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي: "الآن بعدما جمعنا أدلة كافية، العمل جار في المجلس الأوروبي لرد واضح وسريع وحازم من الاتحاد الأوروبي".

في السياق، أشار مسؤول بالرئاسة الفرنسية، بحسب وكالة "رويترز"، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقر هذا الأسبوع عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات إيرانية بسبب استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في ضربات روسية على أوكرانيا.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، إن قائمة بالعقوبات قدمت إلى الدول الأعضاء، ومن المتوقع اتخاذ قرار خلال الأسبوع.

وفي وقت سابق، طلب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، من نظرائه الأوروبيين معاقبة إيران، بعد أن اضطر إلى الاحتماء في ملجأ بسبب ضربات بطائرات مسيَّرة استهدفت كييف.

وقالت مصرالي: "شهد الاجتماع إجماعا واسع النطاق على ضرورة رد الاتحاد الأوروبي بسرعة".

ومن جانبها نفت إيران مرارا وتكرارا تزويد روسيا بطائرات مسيَّرة.

وذكرت وكالة "رويترز" أمس الثلاثاء، أن إيران تعهدت بتزويد روسيا بصواريخ جديدة، بالإضافة إلى مزيد من الطائرات المسيَّرة.

المصدر: وكالات