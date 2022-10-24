أول تعليق من القط لاري على نجاح سوناك في حسم سباق رئاسة وزراء بريطانيا (فيديو)

علق القط لاري، صائد الفئران في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، على مقطع فيديو لزعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك.

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وغرد حساب القط لاري في "تويتر": "على حد علمي، سيكون ريشي سوناك أول رئيس وزراء يمكنه تغيير لون أغلفة الملفات بطريقة سحرية"، حيث ظهر في مقطع الفيديو (الذي لم يتم التأكد من صحته) كيف تغير لون ملف يحمله سوناك من الأحمر إلى الأخضر، بعد مروره من أمام سيارة.

To the best of my knowledge Rishi Sunak will be the first Prime Minister who can magically change the colour of ring binders…pic.twitter.com/BZVOKqXBxk — Larry the Cat (@Number10cat) October 24, 2022

وحسم وزير مالية بريطانيا في حكومة بوريس جونسون، ريشي سوناك، اليوم، سباق رئاسة وزراء بريطانيا، بعد اختياره زعيما لحزب المحافظين.

المصدر: RT