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أول تعليق من القط لاري على نجاح سوناك في حسم سباق رئاسة وزراء بريطانيا (فيديو)

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أول تعليق من القط لاري على نجاح سوناك في حسم سباق رئاسة وزراء بريطانيا (فيديو)
AP
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علق القط لاري، صائد الفئران في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، على مقطع فيديو لزعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك.

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ريشي سوناك زعيما للمحافظين ورئيسا للحكومة البريطانية
ريشي سوناك زعيما للمحافظين ورئيسا للحكومة البريطانية

وغرد حساب القط لاري في "تويتر": "على حد علمي، سيكون ريشي سوناك أول رئيس وزراء يمكنه تغيير لون أغلفة الملفات بطريقة سحرية"، حيث ظهر في مقطع الفيديو (الذي لم يتم التأكد من صحته) كيف تغير لون ملف يحمله سوناك من الأحمر إلى الأخضر، بعد مروره من أمام سيارة.

وحسم وزير مالية بريطانيا في حكومة بوريس جونسون، ريشي سوناك، اليوم، سباق رئاسة وزراء بريطانيا، بعد اختياره زعيما لحزب المحافظين.

المصدر: RT

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