لافروف معلقا على إعداد أوكرانيا "قنبلة قذرة": نعتزم إثارة هذا الموضوع في الأمم المتحدة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو تعتزم إثارة مسألة إعداد السلطات الأوكرانية استفزازا بـ"قنبلة قذرة"، على صعيد الأمم المتحدة.

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وقال لافروف في تصريحات في موسكو اليوم الاثنين: "لدينا معلومات محددة حول المؤسسات والمعاهد العلمية في أوكرانيا والتي تمتلك التكنولوجيا اللازمة لصنع تلك القنبلة القذرة".

وأضاف: "هناك معلومات أعدنا التحقق منها من خلال القنوات المناسبة تؤكد أن هذه ليست شبهات فارغة، بل أنه يوجد سبب جدي للاعتقاد بأن مثل هذه الأمور قد تكون قيد التخطيط".

وأشار لافروف إلى أن الدبلوماسيين الروس قد اتخذوا كل الخطوات اللازمة لبحث هذه القضية في المنصات الدولية، والتي يفترض أن تبدأ اليوم.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بيانا قدمت فيه تفاصيل المعلومات المتوفرة لديها حول تخطيط كييف لاستفزاز بتفجير "قنبلة قذرة"، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا أخذ تحذير بهذا الشأن، أطلقه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأحد في محادثات هاتفية مع نظرائه من تلك الدول، على محمل الجد.

المصدر: كالات