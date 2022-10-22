مجلة "التايم": تهريب العشرات من أطباق "ستارلينك" إلى إيران (فيديو)

ذكرت مجلة "التايم" أن أجهزة استقبال هوائية لخدمة "ستارلينك" للأقمار الصناعية، بدأ تهريبها إلى إيران على أمل توفير اتصال احتياطي بالإنترنت في حال فصل السلطات هناك للشبكة العنكبوتية.

و"ستارلينك" التي تديرها شركة SpaceX هي شبكة عالمية من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض التي تتجاوز الإنترنت الأرضي.

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وقام مالكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتنشيطها فوق إيران في سبتمبر، بعد أن مهدت الحكومة الأمريكية الطريق أمام شركات التكنولوجيا الأمريكية للعمل هناك لدعم موجة من الاحتجاجات.

وأفادت مجلة "التايم" البريطانية بأن ناشطا أكد وصول أولى الأطباق داخل إيران.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق جهاز استقبال Starlink يبحث عن إشارة على سطح أحد المنازل قيل إنه في العاصمة طهران.

ورفض الناشط الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، الإفصاح عن عدد الأجهزة الموجودة الآن في البلاد.

وقال الناشط: "من الأسلم عدم قول أي شيء عن الأرقام.. لا أريدهم أن يعرفوا ما الذي يبحثون عنه.. دعهم يتساءلون (في إشارة إلى أجهزة الأمن الإيرانية)".

2. These efforts are still *very* nascent, but they have evidence the terminals are working and claim they're taking extra precautions to lessen the risks to users. Videos have also begun trickling out of Starlink terminals being used inside the country. pic.twitter.com/drjFamxjB3 — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 21, 2022

المصدر: مجلة "التايم"