أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أصابت ورشات مؤسسة "كومونار" الدفاعية بخاركوف، حيث دمرت دفعة من الرؤوس الحربية التابعة لصواريخ "نبتون" المضادة للسفن، والتي تنتجها المؤسسة.

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وفيما يلي أبز النقاط التي وردت في التقرير اليومي الصادر عن الدفاع الروسية اليوم السبت:

تدمير منشأة لتخزين النفط في منطقة دنيبروبتروفسك كانت تحتوي على 56000 طن من وقود الديزل للمعدات العسكرية لمجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الأوكرانية

تدمير مستودع عتاد لمجموعة "دنيبر" قرب مدينة زابوروجيه، ومستودعين للأسلحة والمعدات العسكرية في دونيتسك وثلاثة مستودعات للذخيرة في خيرسون ومدينة زابوروجيه

صدت القوات الروسية محاولة هجوم فاشلة نفذتها وحدات أوكرانية على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك) ومقتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا

أحبطت المدفعية الروسية هجوما للقوات الأوكرانية في جنوب دونيتسك، حيث قتل 25 جنديا أوكرانيا

إحباط محاولات أوكرانية لاختراق الدفاعات على محور نيكولايف-كريفوي روغ، والقضاء على أكثر من 130 جنديا أوكرانيا

القوات الأوكرانية خسرت 80 قتيلا و6 دبابات بهجومين فاشلين على محور كراسني ليمان

إسقاط طائرة أوكرانية من طراز MiG-29 في نيكولايف و6 طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة

اعتراض 24 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و "أولخا" و"سميرتش"، إضافة إلى ثلاثة صواريخ HARM أمريكية مضادة للرادار

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 325 طائرة، و162 مروحية، 2308 طائرات بدون طيار، 383 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 5967 دبابة ومدرعة أخرى، 874 راجمة صواريخ و3516 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و6709 مركبات عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية