شولتس: 30٪ من المواطنين الألمان لا يوافقون على العقوبات وإمدادات الأسلحة إلى كييف

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن ما يصل إلى 30٪ من المواطنين الألمان من مختلف الآراء السياسية لا يوافقون على سياسة العقوبات التي تفرضها الحكومة الألمانية وتزويد كييف بالأسلحة.

وأضاف شولتس لصحيفة "Welt am Sontag"، "خلال المحادثات مع المواطنين، كان لدي انطباع بأن 20 إلى 30٪ لا يوافقون على سياسة العقوبات أو توريد الأسلحة. ومن بينهم ناخبون من جميع الآراء السياسية تقريبا .. الكتلة المحافظة والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر، فضلا عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا".

لكنه بالمقابل شدد على أن الحكومة الألمانية ستواصل تقديم المساعدة، بما في ذلك العسكرية، لأوكرانيا.

المصدر: تاس