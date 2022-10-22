أستراليا واليابان توقعان اتفاقا أمنيا "تاريخيا"

وقعت أستراليا واليابان اليوم السبت، اتفاقا أمنيا "تاريخيا" يهدف لمواجهة "بيئة استراتيجية تزداد قسوة"، ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.

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وفي التفاصيل، وقع رئيسا الوزراء الياباني والأسترالي، فوميو كيشيدا وأنتوني ألبانيزي، الاتفاق في مدينة بيرث بغرب أستراليا، لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عاما.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي بـ"الإعلان المشترك حول التعاون الأمني" كما سمي الاتفاق.

وأكد أن هذا النص "التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الاستراتيجي".

وأوضحت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أستراليين أنه بموجب الاتفاق، اتفقت الدولتان على أن تجري القوات العسكرية تدريبات مشتركة في شمال أستراليا، وأن الاتفاق "سيوسع ويعزز التعاون في الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

ومن دون ذكر الصين أو كوريا الشمالية بالاسم، قال كيشيدا إن الاتفاقية جاءت ردا على "بيئة استراتيجية تزداد قسوة".

المصدر: "فرانس برس"