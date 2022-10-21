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سيناتور أمريكي: موقف بايدن تجاه أوكرانيا جعل العالم أقرب للصراع النووي

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سيناتور أمريكي: موقف بايدن تجاه أوكرانيا جعل العالم أقرب للصراع النووي
Gettyimages.ru
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أكد عضو الكونغرس الأمريكي بول غوسار، أن الرئيس جو بايدن بإثارة النزاع المسلح في أوكرانيا، جعل نهاية العالم أقرب من أي وقت مضى.

وقال غوسار على "تويتر": "حرب بايدن بالوكالة في أوكرانيا وضعت القوى النووية ضد بعضها البعض. الآن نحن قريبون أكثر إلى صراع نووي".

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وأوضح أنه حتى الرئيس الأمريكي يدرك الخطر الكبير لحدوث صدام بين الدول.

ووفقا له، فإن مناورات الناتو على الردع النووي التي تجري في أوروبا في الفترة من 17 إلى 30 أكتوبر، تقوض آفاق التوصل إلى تسوية سلمية.

وشدد على أنه لا ينبغي استخدام القوة العسكرية الأمريكية لتصعيد الصراعات الدولية.

المصدر: نوفوستي

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