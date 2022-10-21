عضوة سابقة في الكونغرس: فريق بايدن يخطط لتدمير ماسك "الخارج عن السيطرة"

أعلنت عضوة الكونغرس السابقة تولسي غابارد، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم "تدمير" الملياردير إيلون ماسك، "بعد خروجه عن السيطرة".

وقالت غابارد على "تويتر": "إدارة بايدن ونخبة السلطة يبتكرون طرقا لتدمير إيلون ماسك لأنهم لا يستطيعون السيطرة عليه".

وأشارت إلى أن حاشية بايدن ستستخدم جميع "السلطات الأمنية والهيئات التنظيمية" كأسلحة ضد ماسك "لخلعه" أو إجباره على الاستسلام.

وجائت هذه التصريحات ردا على تقرير وكالة "بلومبيرغ" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس إخضاع مشاريع الملياردير ماسك، بما في ذلك استحواذه المخطط لـ "تويتر"، لمراجعات الأمن القومي.

المصدر: RT