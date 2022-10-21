إدارة بايدن تدرس إخضاع مشاريع إيلون ماسك لمراجعة الأمن القومي

أفادت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس إخضاع مشاريع الملياردير إيلون ماسك، بما في ذلك استحواذه المخطط لـ "تويتر"، لمراجعات الأمن القومي.

وقالت "بلومبيرغ" إن "بعض المسؤولين الأمريكيين، قلقون من تغريدات ماسك الأخيرة، وتهديده بقطع خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" عن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن "المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى ويحاول المسؤولون معرفة الأدوات التنظيمية المتاحة لهم".

وذكر التقرير أن "أحد الخيارات قد يكون مراجعة للأمن القومي من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "محامي ومصرفيي ماسك يعدون الأوراق الخاصة بصفقة "تويتر" التي ستكتمل قبل الموعد النهائي في 28 أكتوبر، وأن العلاقات بين ماسك و"تويتر" أصبحت ودية وليست عدائية".

المصدر: "بلومبيرغ"