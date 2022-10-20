خبراء: لا بديل عن نظام "ستارلينك" لتأمين اتصالات قوات كييف

نقلت صحيفة Breaking Defense عن خبراء قولهم إن نظام "ستارلينك" للاتصالات التي تقدمها شركة "سبيس إكس" الأمريكية، لا بديل عنه لتأمين اتصالات قوات كييف.

ووفقا لبراد غرادي محلل "Northern Sky Research"، فإن "ستارلينك" لديها عدد من "المزايا الرئيسية" وتشمل على وجه الخصوص، زمن الانتقال المنخفض والإنتاجية العالية والأبعاد المقبولة لمحطة الإرسال والاستقبال.

ووفقا له، فإن أقرب منافسي "ستارلينك"، وعلى وجه الخصوص "OneWeb"، لا يغطون حتى الآن أراضي أوكرانيا، وقدرات الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة إلى الأرض أكثر تواضعا.

وأكد الخبير تيم فارير، ثقته من أن إنترنت "سبيس إكس ليس له بدائل جيدة". ووفقا له فإن هذا الوضع سيستمر قرابة العام. مشددا على أن الشركة بحاجة إلى يدفع لها مقابل الخدمات التي تقدمها في أوكرانيا، ولكن ليس من المنطقي مناقشة ذلك على "تويتر".

وفي أكتوبر، قال المحللون في "CCS Insight" إن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" يمكن تحويله إلى شركة منفصلة وإدراجها في البورصة بحلول عام 2025.

المصدر: لينتا.رو