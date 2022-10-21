كندا.. حظر تجارة الأسلحة قصيرة السبطانة يدخل حيز التنفيذ

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو دخول الحظر على بيع وشراء الأسلحة قصيرة السبطانة حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم الجمعة.

وقال ترودو في كلمة له: "في مايو اتخذت حكومتنا إجراءات لفرض الحظر المؤقت على حيازة الأسلحة القصيرة السبطانة. واعتبارا من اليوم يدخل حظر حيازة الأسلحة القصيرة السبطانة حيز التنفيذ".

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وتابع: "اعتبارا من اليوم سيكون شراء أو بيع أو تسليم المسدسات لأشخاص آخرين في كندا غير شرعي".

وأكد أن الإجراء الجديد يهدف إلى خفض عدد لجرائم التي تستخدم فيها الأسلحة النارية، وجعل الحياة في كندا أكثر أمانا.

وفي وقت سابق حظرت كندا استخدام وبيع وشراء ونقل بنادق آلية في مايو الماضي، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار في محافظة نوفا سكوشيا شرق البلاد يوم 19 أبريل الماضي، الذي قتل فيه 22 شخصا.

المصدر: تاس