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الكرملين: لا خطط لمحادثات بين بوتين وبايدن

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الكرملين: لا خطط لمحادثات بين بوتين وبايدن
Sputnik
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أكد الكرملين أنه لا خطط لمحادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، بعد الاتصال الهاتفي بين وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والأمريكي لويد أوستن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لا، لا توجد مثل هذه الخطط على جدول الأعمال".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن شويغو بحث هاتفيا مع أوستن، القضايا المتعلقة بالأمن الدولي، بما في ذلك تطورات الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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