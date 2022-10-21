أوستن يؤكد لشويغو على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال خلال "الحرب الأوكرانية"

ذكر البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث هاتفيا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأزمة الأوكرانية.

وبحسب بيان البنتاغون: "تحدث وزير الدفاع لويد أوستن هاتفيا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وشدد الوزير أوستن على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط الحرب المستمرة ضد أوكرانيا".

بالمقابل ذكر البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث أيضا مع وزير الدفاع الأوكراني لتأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم قدرة أوكرانيا.

وتابع البيان: "كما شدد أوستن على استمرار دعم المجتمع الدولي لبناء قوة أوكرانيا الدائمة وحماية قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في المستقبل كما يتضح من التزامات المساعدة الأمنية التي قدمها الحلفاء والشركاء في الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في 12 أكتوبر. وتعهدا بالبقاء على اتصال وثيق".

المصدر: RT