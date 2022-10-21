إثيوبيا.. متمرّدو تيغراي يعلنون المشاركة في مفاوضات السلام بجنوب إفريقيا

أكد متحدث متمرّدي تيغراي في إثيوبيا، كينديا غيبريهيوت يوم الجمعة، أن سلطات تيغراي ستشارك في مفاوضات السلام الاثنين في جنوب إفريقيا.

ويرعى الاتحاد الإفريقي مفاوضات السلام بهدف وضع حد لسنتين من النزاع مع الحكومة الفدرالية في أديس أبابا.

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وقال المتحدث باسم المتمردين كينديا غيبريهيوت، في رسالة ردا على سؤال لفرانس برس "وفدنا سيكون موجودا الاثنين في جنوب افريقيا".

ولم يؤكد الاتحاد الإفريقي أو بريتوريا بعد حصول هذه المفاوضات التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية.

وقالت الحكومة الإثيوبية، يوم الخميس، إن الاتحاد الإفريقي أعلن أن محادثات سلام ستعقد في 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا لمحاولة حل الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في تيغراي.

وقال رضوان حسين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبي أحمد، في تغريدة على "تويتر" "أبلغتنا مفوضية الاتحاد الإفريقي بأن محادثات السلام ستعقد في 24 تشرين أكتوبر 2022 في جنوب إفريقيا، وأكدنا التزامنا المشاركة".

وكانت تيغراي ذات يوم منطقة جذب سياحي بكنائسها المنحوتة في الصخر والأضرحة الإسلامية والنصوص القديمة باللغة الجعزية، لكنها أصبحت موقعا لحرب شرسة، حيث يقاتل الجيشان الإثيوبي والإريتري من جهة، وجيش جبهة تحرير شعب تيغراي من جهة أخرى، من أجل السيطرة في منطقة لطالما كان ينظر إليها على أنها مفتاح السلطة في إثيوبيا، أو ما كانت تاريخيا جزءا من الحبشة.

المصدر: وكالات