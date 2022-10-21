بيسكوف يعلق على خطط إقامة مركز للغاز في تركيا

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن مبادرة إقامة مركز للغاز بتركيا في مصلحة موسكو وأنقرة، ولا توجد تفاصيل حتى الآن، إلا أن تعليمات صدرت لإجراء مشاورات في البلدين.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا يمكن أن تحول نقل الغاز من السيلين الشماليين إلى منطقة البحر الأسود وتركيا. وناقش الزعيم الروسي هذه الفكرة مع أردوغان. وأوعزا بالعمل على هذه المسألة بالتفصيل وبسرعة. وصرح أردوغان بأنه اتفق مع بوتين على إنشاء مركز للغاز، وعلى حد قوله، ستكون أوروبا قادرة على الحصول على الغاز الروسي عبر تركيا.

وقال بيسكوف في تصريحه الصحفيين: "حتى الآن، لا يوجد فهم متكامل (كيف ولمن سيتم تزويد الغاز من المركز التركي). الفكرة الاساسية ذاتها أيدها الرئيس التركي في اجتماع عقد أخيرا في أستانا".

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية تم إعطاء تعليمات بشأن المشاورات إلى وزارات البلدين، لافتا إلى أن مبادرة إنشاء المركز تلبي مصالح كل من روسيا وتركيا.

وقال بيسكوف بهذا الشأن: "أصدر الرئيسان تعليمات بالبدء على الفور في مفاوضات ومشاورات مع الوزارات المعنية في البلدين. هذه المبادرة في الواقع تصب في مصلحة كل من موسكو وأنقرة، لذلك سيتم الآن تحديد جميع الفروق الدقيقة".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أيضا الفروق الدقيقة التي يجب مناقشتها بقوله: "على أي حال، فإن السيل التركي يعمل بشكل صحيح وبحمولة كاملة، أو كما تسمى، منظومة غاز عاملة. أما بالنسبة لإنشاء محور، فهناك العديد من الفروق الدقيقة التي يجب مناقشتها. بطبيعة الحال، يجب أن يكون هناك بائعون، والنقل والمشترون وما إلى ذلك، كل هذا لم يتحدد بعد".

المصدر: نوفوستي