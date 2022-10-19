 
مباشر
عاجل
بوتين يعلن حالة الحرب في المقاطعات الأربع التي انضمت إلى روسيا

الرئيس التركي: حاجات أوروبا من الغاز من الممكن تأمينها عبر تركيا

مال وأعمال

الرئيس التركي: حاجات أوروبا من الغاز من الممكن تأمينها عبر تركيا
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0dv

أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية اليوم، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون بمقدوره تأمين احتياجاته من الغاز عبر تركيا.

إقرأ المزيد
"غازبروم": مركز الغاز في تركيا قد يحل مشاكل "السيل الشمالي"

وقال الرئيس التركي إن "أوروبا تعاني من نقص الغاز.. وتبحث عن مصادر لتوفير احتياجاتها خلال فصل الشتاء.. نحن في تركيا ليس لدينا نقص في الغاز، ولا نواجه هذه المشكلة".

وأضاف أردوغان، أن "تركيا ستصبح مركزا دوليا لتوزيع الغاز، ومؤخرا تحدثنا حول هذا الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقلنا إن تركيا من الممكن أن تكون مركزا للغاز القادم من روسيا، وأن نؤمن الغاز لأوروبا عبر تركيا".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر أنابيب "السيل الشمالي" إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء "مركز غاز". ووفقا له فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا