موسكو تدين اعتقال الروس في الخارج

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو تدين ممارسة اعتقال المواطنين الروس في الخارج وستحمي مصالحهم.

وأضاف بيسكوف: "بالطبع، نحن نعارض بشكل قاطع، وندين مثل هذه الممارسة لاعتقال المواطنين الروس. وأكرر مرة أخرى، سندافع عن مصالحنا و(ما يخصنا)".

في وقت سابق، ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لخمسة مواطنين روس، من بينهم نجل رئيس إقليم كراسنويارسك، ألكسندر أوس، بتهمة التهرب من العقوبات وغسيل الأموال.

وبدورها أكدت الشرطة في مطار مالينينز في ميلانو، اعتقال الروسي أوس في 17 أكتوبر"لغرض تسليمه".

المصدر: نوفوستي