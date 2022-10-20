حاكم كراسنويارسك: الاتهامات الأمريكية لنجلي سياسية

قال حاكم إقليم كراسنويارسك، ألكسندر أوس، إن التهمة الموجهة ضد ابنه أرتيوم من قبل السلطات الأمريكية بالتهرب من العقوبات وغسيل الأموال "لها دلالة سياسية".

وأضاف أوس في منشور، "إن توريد المنتجات البترولية والمعدات العامة والوسائل التقنية، التي يتم بيعها وشراؤها بحرية في جميع أنحاء العالم، أعلنت فجأة من قبل السلطات الأمريكية غير قانونية. لماذا؟ فقط لأن ذلك يتم من أجل مصلحة روسيا. التلوين السياسي لـ هذه الاتهامات واضح".

وألكسندر أوس مدرج في قوائم عقوبات عدد من الدول الغربية

وتتهم الولايات المتحدة خمسة مواطنين روس واثنين من تجار النفط بالالتفاف على العقوبات.

وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل الأمريكية إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لخمسة مواطنين روس، من بينهم نجل حاكم إقليم كراسنويارسك، أرتيوم أوس، بالتهرب من العقوبات وغسيل الأموال.

وتم توقيف أوس في إيطاليا وينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة. واعتقل متهم آخر - يوري أوريخوف - في ألمانيا.

المصدر: نوفوستي