موسكو: اعتقلت دول ثالثة 58 مواطنا روسيّا وسلمتهم لواشنطن منذ عام 2008

كشف السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن موسكو سجلت 58 حالة اعتقال مواطنين روس في دول ثالثة، وتسليمهم إلى الولايات المتحدة منذ عام 2008.

وقال أنتونوف: "منذ عام 2008، سجلنا 58 حالة اعتقال لمواطنين روس، في الواقع تم تعقبهم في بلدان ثالثة ثم إرسالهم إلى الولايات المتحدة، وهم في السجون".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لخمسة مواطنين روس، من بينهم نجل رئيس مقاطعة كراسنويارسك ألكسندر أوس، بالتهرب من العقوبات وغسيل الأموال. وأدان حاكم المقاطعة الاتهامات السياسية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى ابنه.

وأكدت الشرطة في مطار مالبينسا بميلانو اعتقال الروسي "لغرض تسليمه" للولايات المتحدة.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على ما إذا كان اعتقال الروسي أرتيوم أوس بواشنطن سيؤثر على مسار مفاوضات تبادل المعتقلين مع روسيا.

المصدر: نوفوستي