بريطانيا.. أكثر من 200 ألف توقيع على عريضة تطالب بالانتخابات المبكرة

بلغ عدد التواقيع على عريضة أطلقتها صحيفة "الإندبندنت"، تطالب بإجراء انتخابات عامة مبكرة في بريطانيا أكثر من 200 ألف توقيع خلال عدة ساعات.

وأشارت صحيفة "الاندبندنت" إلى أنه حتى الساعة 18:25 بتوقيت غرينيتش، يوم الخميس، وقع على العريضة نحو 200 ألف و400 شخص، بمن فيهم 50 ألفا خلال الساعة الأخيرة.

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ويأتي ذلك على خلفية تقديم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الاستقالة من منصبها بعد 44 يوما فقط من توليه المنصب. ومن المقرر أن تواصل أداء مهامها حتى انتخاب رئيس جديد للحكومة بعد التصويت بين أعضاء حزب المحافظين.

وواجهت حكومة تراس انتقادات بسبب خطتها الاقتصادية الجديدة التي كانت تنص على خفض الضرائب وخطوات أخرى لدعم الاقتصاد.

وأدى الإعلان عن الخطة إلى انخفاض الطلب على سندات الدين البريطانية وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني، وأثارت الخطة المخاوف من زيادة حجم الدين الحكومي.

المصدر: نوفوستي