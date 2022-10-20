تراس تحطم رقما قياسيا لأقصر ولاية لرئيس الحكومة البريطانية

أشارت وسائل الإعلام إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، ربما ستكون باستقالتها قد حطمت الرقم القياسي لأقصر ولاية لرئيس الحكومة البريطانية.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية وزعيمة حزب المحافظين ليزا تراس استقالتها اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها ستبقى رئيسة لمجلس الوزراء حتى انتخاب خليفتها. وفي وقت إعلان استقالتها، تمكنت تراس من البقاء في منصب رئيس وزراء بريطانيا لمدة 44 يوما فقط.

وكان جورج كانينج، قد سجل أقصر فترة رئاسية للحكومة البريطانية، إذ أخلى المنصب بعد 119 يوما بسبب وفاته في عام 1827. واحتل فريدريك روبنسون (144 يوما) المركز الثاني بعد كانينج، إذ تنازل عن منصبه لدوق ويلينغتون في عام 1828، وفي القائمة بالمركز الثالث احتله أندرو لو (211 يوما)، الذي ترك منصبه في عام 1922 بسبب مرض سرطان الحنجرة. والثلاثة كانوا من حزب المحافظين.

وقال رئيس اللجنة التوجيهية لحزب المحافظين، غراهام برادي إن انتخاب رئيس جديد للحزب ورئيس وزراء بريطانيا يمكن أن يكتمل قبل 28 أكتوبر وهو أمر جديد. يمكن تعيين رئيس الوزراء بحلول 31 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي