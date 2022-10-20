الأمم المتحدة: غوتيريش يجهد لتصدير المواد الغذائية الروسية

قال ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير يعمل بالتنسيق مع واشنطن والاتحاد الأوروبي ولندن على تسهيل تصدير الأسمدة والأغذية الروسية.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي إن الأمين العام يعمل بجد ويقوم بكل ما هو ممكن بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وغيرها لتصدير الأسمدة والمواد الغذائية الروسية.

وفي 22 يوليو، تم التوقيع في إسطنبول على وثيقتين لحل مشاكل إمدادات الغذاء والأسمدة إلى الأسواق العالمية تتضمن التزام الأمم المتحدة برفع القيود المختلفة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وتحدد آلية تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ أوكرانيا التي تحاصرها روسيا.

وتنتهي صفقة الحبوب في 19 نوفمبر من هذا العام، لكن احتمالات تمديدها لا تزال غير واضحة وأعربت الأمم المتحدة في وقت سابق عن أملها بأن يتم تمديدها.

المصدر: نوفوستي