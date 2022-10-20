واشنطن: ابتعدنا عن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن واشنطن "ابتعدت" عن العودة إلى الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، ولا تركز اهتمامها عليه حاليا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس: "بصراحة، فإن الاتفاق النووي لا يتصدر اهتمامنا حاليا".

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وتابع: "ابتعدنا كثيرا عن إيران في ما يخص العودة إلى الاتفاق النووي، ولذلك نحن لا نركز عليها. وكانت عندهم مطالب تتخطى حدود ما يجب أن يشمله الاتفاق النووي. ونحن لا نركز على الأعمال الدبلوماسية بهذا الشأن".

وأضاف أن واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران بسبب التوريدات المزعومة للطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا.

المصدر: تاس