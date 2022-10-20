زاخاروفا: مسألة شحنة المسيرات الإيرانية إلى روسيا تثيرها واشنطن للضغط على طهران

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن التصريحات حول شحنات المسيرات من إيران إلى روسيا تروجها واشنطن وشركاؤها للضغط على طهران وكل ما أثير حول ذلك هو شائعات تم دحضها مرارا وتكرارا.

وأضافت ماريا زاخاروفا: "الشائعات حول الطائرات بدون طيار الإيرانية، والتي تروج لها بعض المصادر المستقلة التي لم تسمها وسائل الإعلام الأمريكية، تم تفنيدها في الأيام الأخيرة من قبل ممثلين إيرانيين وروس.. كل هذا ليس أكثر من مجموعة من الاستنتاجات التي لا أساس لها وافتراضات".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تتفق مع رأي لندن وباريس (الشريكين في المفاوضات حول خطة العمل الشاملة المشتركة) بأن تزويد إيران طائرات بدون طيار لموسكو يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وفي هذا الصدد قالت زاخاروفا: "من الذي ينتهك حقا قرار مجلس الأمن رقم 2231؟ الولايات المتحدة. لقد انسحبوا للتو من الصفقة.. في جوهرها، كان عليهم أن يفرضوا عقوبات على أنفسهم لانتهاكهم هذا القرار. لسبب ما، لم يفعلوا.. إنهم يحاولون، بعنف وغير منطقي، إيجاد طرق لإدانة الآخرين".

وشددت زاخاروفا: "كل ما يتم القيام به الآن على المسار الإيراني يخضع لهدف واحد وهو الضغط على هذا البلد. وتقوم واشنطن بتعبئة دول الناتو والاتحاد الأوروبي لدعم موقفها. وهذا واضح".

المصدر: نوفوستي