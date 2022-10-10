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طهران تعلق على أنباء متداولة عن استخدام موسكو مسيرات إيرانية في أوكرانيا

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طهران تعلق على أنباء متداولة عن استخدام موسكو مسيرات إيرانية في أوكرانيا
AP
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رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على ما تم تداوله عن استخدام روسيا لمسيرات إيرانية في أوكرانيا، قائلا: "لسنا طرفا في الحرب الأوكرانية ولن نقبل هذه الاتهامات".

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "لسنا طرفا في الحرب الاوكرانية وعلاقاتنا مع روسيا وأوكرانيا مستمرة في إطار المصالح المشتركة"، مشددا على "أننا لم ولن نقبل الاتهامات بهذا الشأن كما أكدنا سابقا".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ادعى أن "روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في حملة القصف التي شنتها على جميع أنحاء أوكرانيا اليوم الاثنين"، مشيرا إلى "استخدام عشرات الصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية من نوع شاهد".

المصدر: RT + "أ ف ب"

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