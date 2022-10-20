"رأس الملفوف" يحتفل بالنصر على رأس تراس!

بعد أيام من إطلاق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية الساخرة تصويتا حول رأس من سيصمد أكثر، الملفوف أم ليز تراس، أعلنت الأخيرة استقالتها من رئاسة حزب المحافظين. لينتصر رأس الملفوف.

وكانت الصحيفة أطلقت يوم 14 أكتوبر الحالي تصويتا تحت عنوان: "هل ستدوم ليز تراس أكثر من رأس الملفوف؟"، مشيرة إلى أن العمر الافتراضي لرأس الملفوف هو 7 أيام. وبما أن تراس استقالت بعد 6 أيام، يكون رأس الملفوف حقق انتصارا على رئيسة الوزراء المستقيلة.

وفي فيديو مباشر عبر "يوتيوب"، نشرت الـ"ديلي ستار"، فيديو احتفاليا باستقالة تراس.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت تراس أنها قررت الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين، مبررة بالقول: "لأنه لا يمكنني تنفيذ التفويض الذي انتخبت من قبل حزب المحافظين من أجله"، وأكدت أنها ستسمر برئاسة الحكومة لحين انتخاب خلف لها.

المصدر:ديلي ستار