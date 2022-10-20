صحيفة: تركيا فسخت عقدها مع شركة ضغط أمريكية

ذكرت صحيفة "زمان" أن الحكومة التركية فسخت تعاقدها مع "لوبي" علاقات عامة أمريكي مهمته ممارسة ضغوط داخل الولايات المتحدة، لإعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات الشبح "إف- 35".

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وأفيد في هذا السياق بأن شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية التركية كانت "أبرمت اتفاقية خدمات استشارية لمدة ستة أشهر، مع شركة المحاماة Arnold and Porter بالولايات المتحدة، مقابل 750 ألف دولار لإعادة تركيا لبرنامج مقاتلات الإف 35"، فيما جرى في أغسطس من العام الماضي تم تمديد هذه الاتفاقية، لعام إضافي مقابل 1.5 مليون دولار.

وأبلغت شركة "Arnold and Porter" وزارة العدل الأمريكية في سبتمبر الماضي بأن الاتفاق انتهى بتاريخ 16 أغسطس من هذا العام ولم يتم توقيع أي اتفاق جديد.

وينص هذا الاتفاق بتكليف الشركة الأمريكية "باقتراح استراتيجيات لضمان بقاء مديرية الصناعات الدفاعية والشركات التركية التابعة لها، ضمن برنامج مقاتلات الإف 35 والتواصل مع الشركات التجاريين للبرنامج لتوضيح أهمية بقاء رئاسة الصناعات الدفاعية التركية ضمن البرنامج".

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يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت "اشترطت تراجع تركيا عن صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية الإس 400 لعودتها لبرنامج الإف 35 بموجب أحد بنود قانون الموازنة الدفاعية لعام 2021".

وصرحت الحكومة التركية في وقت لاحق بأنها "ستستخدم 1.4 مليار دولار تم إنفاقهم ضمن برنامج الإف 35 لشراء مقاتلات الإف 16 وذلك عندما طالبت الولايات المتحدة بالحصول على 40 مقاتلة من طراز الاف 16 ومعدات التحديث".

كما أفيد بأنه ينتظر "أن يتم استرداد المبلغ المنفق ضمن برنامج الإف 35 في حال موافقة الولايات المتحدة على بيع مقاتلات الإف 16 لتركيا".

المصدر: زمان