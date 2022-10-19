بوليانسكي: تمديد صفقة الحبوب سيتوقف على نتائجها العملية

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن تمديد الصفقة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممرات في البحر الأسود سيتوقف على نتائجها العملية.

وقال بوليانسكي للصحفيين في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول قضية التوريدات المزعومة للطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا، يوم الأربعاء: "نحن سننظر إلى النتائج العملية (لصفقة الحبوب) وليس إلى المحاولات لتقديم المرجو كأنه حقيقي".

وأشار إلى أن "النتائج العملية متواضعة حتى الآن".

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وأضاف أن روسيا "غير مقتنعة" بضرورة تمديد صفقة تصدير الحبوب، مشيرا إلى أن القضية الرئيسية لا تزال تتمثل في تصدير الأسمدة والأغذية الروسية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء أن المشاورات بشأن تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية، التي تم التوصل إليها في إسطنبول في يوليو الماضي، لا تزال مستمرة.

وتقضي الصفقة بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بتصدير المواد الغذائية الأوكرانية عبر ممرات آمنة في البحر الأسود مع رفع القيود عن تصدير الأسمدة والأغذية الروسية.

المصدر: تاس