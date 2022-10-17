موسكو تؤكد للأمم المتحدة على أهمية تنفيذ "صفقة الحبوب"

أكدت روسيا خلال لقاء مسؤولي الخارجية الروسية مع ممثلي الأمم المتحدة على أهمية تنفيذ الصفقة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اللقاء، يوم الاثنين: "جرى تبادل مفصل للآراء بشأن تنفيذ "صفقة الحبوب" التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل تجاوز الأزمة في مجال الأمن الغذائي العالمي".

وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على أهمية ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقات وارتباط تنفيذ بنودها ببعضها البعض، وخاصة "مبادرة البحر الأسود" لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية التي ينتهي سريانها في 18 نوفمبر، والمذكرة الروسية الأممية حول تطبيع الوضع الخاص بتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية لمدة 3 سنوات".

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وأشار الجانب الروسي إلى ضرورة ضمان التوريدات الثابتة للحبوب والأسمدة إلى الدول الأكثر حاجة لها، أي دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، على اعتبار أنها "الأكثر عرضة لمخاطر المجاعة".

بدوره، أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن المناقشات التي جرت في موسكو "كانت إيجابية وبناءة".

يذكر أن المباحثات شارك فيها عن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي فرشينين، وعن الأمم المتحدة نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتين غريفيث، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا غرينسبان.

المصدر: نوفوستي