منصة الأمم المتحدة "كومتريد" تكشف عن صاحب "حصة الأسد" من حبوب أوكرانيا

استحوذت البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة على حصة الأسد من الحبوب الأوكرانية، حيث تمكنت في شهري يونيو ويوليو الماضيين من شراء 81% من مجموع الشحنات التي تم نقلها من أوكرانيا.

ووفقا لبيانات من منصة الأمم المتحدة "كومتريد" (Comtrade)، المتعلقة بالتجارة، فإن الدول الغربية

زادت خلال الصيف مشترياتها من الحبوب من أوكرانيا مقابل 625 مليون دولار، مقارنة بـ 380 مليون دولار في العام السابق.

في الوقت نفسه، خفضت بقية العالم مشترياتها سبع مرات تقريبا، إلى 146 مليون دولار، من 967 مليون دولار.

وبحسب الأرقام فإن الدول الغربية التي مثلت حصتها في عام 2021 من مشتريات القمح الأوكراني 28% فقط، فقد قفز نصيبها في عام 2022 إلى 81%.

وتظهر الأرقام أن رومانيا باتت المشتري الرئيسي للحبوب، حيث زادت مشترياتها من 213.4 ألف دولار في يونيو ويوليو 2021، إلى 314 مليون دولار في نفس الفترة من العام الحالي.

وجاءت بولندا في المرتبة الثانية من حيث مشتريات الحبوب الأوكرانية، حيث تضاعفت 29 مرة خلال شهر يونيو ويوليو لتصل إلى 122.6 مليون دولار، وتحتل تركيا المرتبة الثالثة فقد زادت الواردات بنسبة 33% لتصل إلى 90 مليون دولار.

وجاءت هنغاريا في المركز الرابع، حيث اشترت الحبوب الأوكرانية هذه المرة بحوالي 69 مليون دولار، مقابل 137 ألف دولار في العام السابق.

واحتلت مصر المركز الخامس بـ25.6 مليون دولار، أي أقل بخمس مرات تقريبا من أرقام العام الماضي.

وكان من بين أكبر 10 دول مشترية للحبوب الأوكرانية هذا الصيف أيضا سلوفاكيا ولبنان وهولندا وألمانيا وإسبانيا.

المصدر: نوفوستي