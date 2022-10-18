واشنطن تؤكد ثبات موقفها بشأن المشاركة في الأزمة الأوكرانية

صرحت مندوبة الولايات المتحدة لدى الناتو جوليان سميث، بأنه لا ينبغي أن يشارك الحلف بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، ونفت إمكانية أن يتغير هذا الموقف.

وقالت سميث لقناة "ZDF" الألمانية: "اتخذ الناتو قرارا مبكرا للغاية بعدم الانضمام إلى الحرب، وهذا الموقف مشترك بين جميع أعضاء الحلف الثلاثين، هناك دعم فردي من الولايات المتحدة وألمانيا. وهناك دعم عسكري واقتصادي، ولكن يجب على الناتو ألا يشارك بشكل مباشر، ولا أرى تغييرا في هذا الموقف".

وأضافت أنها لا ترى داخل الناتو وبين الحلفاء أن شيئا ما قد تغير في موقفهم تجاه الأزمة الأوكرانية، وقالت: "الناتو أعرب بوضوح عن موقفه ونحن نتمسك به".

المصدر: نوفوستي