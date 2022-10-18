ظهرت دون حجاب في كوريا الجنوبية.. رياضية إيرانية تعود إلى بلادها

اعتذرت المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي، اليوم الثلاثاء، لظهورها بدون حجاب في مسابقة تقام بكوريا الجنوبية.

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وقال منشور إلناز ركابي على إنستغرام "أعتذر عما فعلته والذي أثار قلقكم".

وأوضحت أنها اضطرت لذلك بسبب توقيت مشاركتها، على الرغم من ظهورها مسترخية في مقاطع مصورة مسجلة خاصة بالبطولة قبل أن تصل إلى جدار التسلق. وذكر المنشور أنها "لم تتعمد" عدم ارتداء الحجاب.

وأضافت في المنشور أنها كانت عائدة إلى إيران وفقا لجدول زمني محدد سلفا.

ونقلت خدمة "بي بي سي" الفارسية، عن مصدر مطلع قوله إن المسؤولين الإيرانيين صادروا هاتف ركابي المحمول وجواز سفرها بعد عودتها.

وكانت وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية خارج إيران قد حذرت من أن الرياضية ربما أجبرت على الرحيل قبل انتهاء البطولة، من قبل المسؤولين الإيرانيين، وقد تتعرض للاعتقال في بلدها، وهو ما سارعت طهران إلى نفيه.

المصدر: أ ب