ليز تراس ترفض تقديم الاستقالة رغم الانتقادات

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أنها لن تستقيل من منصبها على الرغم من الانتقادات من جانب عدد من النواب في البرلمان.

وقالت تراس في حديث لوسائل الإعلام البريطانية، يوم الاثنين: "تم انتخابي لهذا المنصب لممارسة السياسة لصالح البلاد. ونحن نعيش أوقاتا صعبة جدا، ولا نستطيع ضياع الوقت للحديث عن حزب المحافظين، بل يجب أن نقوم بعملنا".

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وتابعت: "هذه هي رسالتي إلى الزملاء".

وأكدت تراس: "سأبقى في منصبي للعمل من أجل المصالح الوطنية".

ويأتي ذلك على خلفية دعوات بعض النواب عن حزب المحافظين، الذي تقوده تراس، إلى أن تقدم رئيسة الوزراء التي تولت منصبها في سبتمبر الماضي، استقالتها.

المصدر: تاس