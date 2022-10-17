حزب العمال البريطاني يدعو تراس إلى مواجهة البرلمان

طالب حزب العمال البريطاني، اليوم الاثنين، رئيسة الوزراء ليز تراس، بمواجهة البرلمان، وذلك بعد طالب ثلاثة نواب من حزب المحافظين زعيمة حزبهم بالاستقالة من رئاسة الحكومة.

وصرح نواب حزب المحافظين، كريسبين بلانت، وأندرو بريدجن، وجيمي واليس علنا بأنهم يعتقدون أنه يجب على تراس أن تستقيل. كما اتهم زعيم حزب العمال كير ستارمر، تراس بأنها "في المنصب ولكن ليس في السلطة".

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن نواب حزب المحافظين سيحاولون الإطاحة تراس خلال هذا الأسبوع، مع استعداد أكثر من 100 عضو بالحزب لتقديم خطابات عدم الثقة.و

ويأتي ذلك بعد أن تخلت رئيسة الوزراءعن جزء كبير من الميزانية المصغرة وأقال وزير الخزانة كواسي كوارتنج من منصبه ليحل محله جيريمي هانت، في محاولة لاستعادة المصداقية.

وقد تعرضت سياسات تراس، التي تضمنت خفض ضريبة الدخل لذوي الدخل المرتفع، لانتقادات واسعة، كونها لا تقدر المخاوف في ظل أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا.

المصدر: sky news