بريطانيا.. وزير الخزانة يحدد خطته للإنفاق والضرائب

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أن وزير الخزانة جيريمي هانت، سيدلي ببيان اليوم الاثنين، لتحديد خطته للإنفاق والضرائب، في محاولة لتهدئة الأسواق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الوزير سيحدد كيفية قيام الحكومة بتمويل إجراءات الميزانية المصغرة، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة تأتي عقب المحادثات التي جرت في عطلة نهاية الأسبوع بين هانت ورئيسة الوزراء ليز تراس، وتهدف إلى ضمان استدامة المالية العامة للنمو الاقتصادي".

وذكرت أن "هانت سيقدم الإجراءات من الخطة المالية متوسطة الأجل التي ستدعم الاستدامة المالية"، مؤكدة أن "الوزير كان يتابع الخطط، والتي ستصدر بالكامل في 31 أكتوبر".

وكشفت الوزارة أن "هانت التقى أيضا بمحافظ بنك إنجلترا ورئيس مكتب إدارة الديون ليلة الأحد لإطلاعهما على الخطط".

يذكر أن تراس أقالت يوم الجمعة الماضي، وزير الخزانة كواسي كوارتنغ، وتخلت عن تعهدها بإلغاء زيادة مخططة في ضريبة الشركات، في مسعى منها للتمسك بمنصبها بعد ستة أسابيع فقط من تسلمه.

وقد تعرضت سياسات تراس، التي تضمنت خفض ضريبة الدخل لذوي الدخل المرتفع، لانتقادات واسعة، كونها لا تقدر المخاوف في ظل أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا.

هذا ومن المقرر أن تجتمع مجموعة من كبار النواب المحافظين، اليوم الاثنين لمناقشة مستقبل رئيسة الوزراء، حيث يريد البعض منها الاستقالة في غضون أيام، ويقول آخرون إنها الآن "في منصبها لكنها ليست في موقع السيطرة". ويهدد البعض الآخر بدعوة تراس علانية للتنحي بعد انهيار برنامج تخفيض الضرائب الخاص بها.

المصدر: iTV + RT