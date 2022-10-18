صحيفة: تغييرات تكتونية تحدث في العالم على خلفية التوتر في العلاقات السعودية-الأمريكية

قالت صحيفة "أدفانسد" إن تغييرات جيوسياسية تكتونية تحدث في العالم بسبب التوترات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وقال كاتب المقال أنتون روشا، إن "الولايات المتحدة غاضبة للغاية لأن القيادة السعودية أظهرت مؤخرا مثل هذا العصيان، الذي لم تظهره ربما منذ أن أنشأت واشنطن والرياض تحالف البترودولار الذي جعل العالم كما نعرفه الآن".

وأشار إلى أنه بات يمكن الحديث عن أن القيادة السعودية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، انحازت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس إلى جانب الرئيس الأميريكي جو بايدن.

وقارن المقال بين موقف السعودية وقرارتها وموقف الاتحاد الأوروبي، وأشار الكاتب إلى أنه من الواضح أن أوروبا غير قادرة على اتخاذ هذه القرارات حتى في مواجهة كارثة أكبر، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى سيطرة الولايات المتحدة على القادة الأوروبيين.

وخلص المقال إلى أن "هذا الصراع قد يؤدي إلى تحول كبير في التحالفات على رقعة الشطرنج العالمية، ولن يكون مفاجئا إذا قررت المملكة العربية السعودية أن الوقت قد حان لتغيير موقفها، أو على الأقل تحقيق التوازن بشكل أكثر فاعلية بين الطرفين في العالم"، مستحضرا تركيا كمثال على ذلك.

المصدر: نوفوستي