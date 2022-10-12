سيناتور أمريكي: السعودية وجهت لنا ضربة عميقة

علق السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، على قرار "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط، قائلا: "المملكة العربية السعودية لم تكتف بعدم الاهتمام لأمرنا، بل إنها وجهت لنا ضربة عميقة".

وعن دفاع "أوبك" وحلفائها عن قرار خفض إنتاج النفط بالقول إنهم يحاولون الاستعداد لتراجع اقتصادي محتمل من شأنه أن يضر بالطلب على الطاقة، قال بلومنتال إنه لا يصدق هذه الحجة، مضيفا: "لقد اختاروا التحالف مع روسيا وزيادة أرباح روسيا في وقت تحتاج فيه روسيا إلى المزيد من الأموال. إنه أمر فظيع".

وكشف أن هناك "رغبة قوية جدا في واشنطن للرد على السعودية، التي في أفضل الأحوال شريك غير موثوق به للغاية"، مشيرا إلى أن "خفض إنتاج أوبك+ يأتي بعد أشهر فقط من زيارة الرئيس جو بايدن للسعودية، وهي رحلة قلبت وعد حملته الانتخابية بجعل المملكة منبوذة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت رحلة بايدن إلى المملكة العربية السعودية فاشلة، قال بلومنتال إن الرحلة "لم تحقق هدفها، لكن الرئيس كان يبذل جهدا له ما يبرره".

المصدر: CNN