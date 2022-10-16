3 قتلى بإطلاق نار في بيتسبرغ الأمريكية

ذكرت السلطات الأمريكية إن سيدتين ورجلا قتلوا وأصيب رابع في حادث إطلاق نار في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأوضح مسؤولو إدارة السلامة العامة في بيتسبرغ إن الهجوم وقع بالقرب من تقاطع نورث سايد المزدحم في الساعة 10 مساء السبت.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة، كارا كروز إن امرأة توفيت بالحال في مكان الحادث، فيما توفيت الأخرى والرجل في مستشفى أليجني العام.

وأشارت كروز إلى أن رجلا آخر وصل إلى المستشفى في حالة مستقرة مصابا بعيار ناري في ساقه.

ولم تعلن الشرطة على الفور عن حدوث اعتقالات ولم ترد أنباء فورية عن عدد منفذي الهجوم. كما لم تكشف السلطات عن هويات الضحايا.

وذكرت صحيفة بيتسبرغ بوست أن إطلاق النار وقع في الطرف الجنوبي من أليغي كومانز والذي يضم محل بقالة ومحطة وقود، ونزل أليغني إلكس ومتنزه.

المصدر: أ ب