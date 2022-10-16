وزير النفط الإيراني: ندشن أول مصنع لنا في فنزويلا لتكرير النفط

أفاد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، بتدشين بلاده لأول مصنع إيراني لتكرير النفط يسمى بـ "El Palito" في الأراضي الفنزويلية.

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ونقلت وكالة "SHANA" عن تصريح أوجي، اليوم الأحد، قوله: "إن تدشين مصنع لتكرير النفط في فنزويلا أول خطوة في طريق تطوير مجال بناء المنشآت النفطية الإيرانية في الدول الأخرى... ونأمل بأن يكون بإمكاننا تنفيذ مشاريعنا في أراضي الدول الأخرى".

وأضار إلى أن قدرة المصنع الجديد في فنزويلا تبلغ 100 ألف برميل يوميا.

المصدر: نوفوستي