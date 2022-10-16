أفادت السفارة المصرية في أوكرانيا بأن مصر تدعو مواطنيها لمغادرة الأراضي الأوكرانية بأسرع ما يمكن.

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ويوم أمس السبت دعت الصين مواطنيها الموجودين حاليا في أوكرانيا إلى مغادرة أراضي هذه البلاد بسبب الوضع الأمني الصعب فيها.

وذلك على خلفية تصعيد الأزمة الأوكرانية والقصف المتزايد لمنشآت البنية التحتية في الأراضي الأوكرانية من جانب القوات الروسية في إطار إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك