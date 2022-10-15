كندا تدعو لفصل روسيا من صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين

دعت نائبة رئيس وزراء كندا، خريستيا فريلاند، إلى طرد روسيا من صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، معترفة في الوقت ذاته بأنه لا يمكن لبلادها أن تعمل شيئا لتحقيق هذا الهدف.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن تصريح فريلاند: "إن جلسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي هي اجتماعات لرجال الإطفاء والوزراء ورؤساء المصارف المركزية الذين ينحصر عملهم في حماية الاقتصاد العالمي. روسيا الآن هي مشعل للحريق. لم يكن من المفترض أن تحضر روسيا اجتماعات صندوق النقد الدولي. لا مكان لمشعل الحريق في اجتماعات رجال الإطفاء".

وأضافت فريلاند في الوقت ذاته أن كل ما يمكن أن تعمله كندا لطرد روسيا من صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين هو أن تدين الحكومة الروسية علنا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي