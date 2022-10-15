صحيفة: إيطاليا قد تزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ مضادة للطائرات متوسطة المدى

ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" نقلا عن مصادر في حلف شمال الأطلسي أنه من المتوقع أن تزود إيطاليا أوكرانيا بأنظمة صواريخ "سبادا" المتوسطة المدى المضادة للطائرات.

وبحسب الصحيفة، فإن القرار بشأن توريد أنظمة الدفاع الجوي ستتخذه الحكومة الإيطالية الجديدة، والتي قد يرأسها زعيمة حزب "إخوان إيطاليا"، جورجيا ميلوني.

ولم تستبعد الصحيفة احتمال قيام إيطاليا وإسبانيا بتزويد كييف بهذه الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات. إذ يمكن أن تصبح هذه الصواريخ حلا مؤقتا "حتى يتم تجهيز أوكرانيا بأسلحة أكثر حداثة وقوة".

المصدر: تاس