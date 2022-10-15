موسكو: الناتو قد هزم في أوكرانيا بسبب فشل مشروعه لتحويل أوكرانيا إلى "دولة معادية لروسيا"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن حلف الناتو قد هزم بالفعل في أوكرانيا، حيث فشل في تنفيذ المشروع الغربي لتحويل أوكرانيا إلى "دولة معادية لروسيا".

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وقال غروشكو في حديث لوكالة "تاس، اليوم السبت: " لقد هزم الناتو بالفعل في أوكرانيا. وترتبط هذه الهزيمة بفشل مشروعه لتحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا. أريد القول إنه بعد عام 2007 عندما اتخذ الحلف قرارا في بوخارست ينص على أن جورجيا وأوكرانيا ستصبحان عضوين في الحلف، قلنا أن هذا القرار يضع قنبلة موقوتة في قاعدة الأمن الأوروبي، وهي ستنفجر عاجلا أم آجلا إذا لم تتم إعادة النظر في هذا القرار".

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في 11 أكتوبر الجاري، قبل بداية جلسة وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف أن انتصار روسيا في النزاع الأوكراني سيصبح هزيمة للناتو، مشيرا إلى أنه على الحلف أن يمنع وقوع ذلك.

المصدر: تاس