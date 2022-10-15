إيران تحذر الاتحاد الأوروبي من فرض الحظر عليها

حذرت إيران، الاتحاد الأوروبي، من أنها ستقوم برد مماثل اذا ما أصدر الاتحاد الاوروبي قرارا بفرض الحظر عليها.

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وفي اتصال هاتفي أجراه مع نظيره البرتغالي، جواو غوميز کرافينهو، حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الاتحاد الأوروبي، من فرض الحظر على إيران.

وناقش الجانبان بعض القضايا الدولية، إضافة الى العلاقات الجيدة بين كلا البلدين التي تمتد الى أكثر من 5 قرون، كما شددا على ضرورة تعزيز هذه العلاقات، وفق ما ذكرت وكالة "فارس".

وخلال هذا الاتصال، تحدث وزير الخارجية الإيراني لنظيره البرتغالي عن المفاوضات التي جرت في نيويورك والمحادثات البناءة التي أجراها رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على أهمية إغلاق ملفات اتهام هذه الوكالة لإيران.

كما أشار عبد اللهيان إلى الوضع الجاري في أوكرانيا، حيث نفى الأنباء حول أن إيران تزود أحد طرفي النزاع في هذا البلد بالأسلحة، مؤكدا أنها لن تفعل ذلك في المستقبل أيضا.

وأكمل أمير عبد اللهيان: "باعتقادنا أن تسليح أي طرف في الأزمة يؤدي الى إطالة أمد هذه الحرب، لذا فإن إيران لا تعتبر القتال حلا مناسبا، لا في أوكرانيا، ولا في أفغانستان، أو اليمن أو سوريا.

من جهته، أشار الوزير البرتغالي إلى ماضي العلاقات بين البلدين، مرحبا بمواقف إيران في استمرار المفاوضات لالغاء الحظر، وخصوصا التعامل الواسع النطاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: "فارس"