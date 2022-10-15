وسائل الإعلام: الوزير البريطاني المقال يلمح إلى اقالة تهدد تراس

قال وزير الخزانة البريطان،ي كواسي كوارتنغ، الذي أقالته تراس إن رئيسة الوزراء ليزا تراس ستقال من منصبها في غضون أسابيع قليلة، وفقا لما ذكرته صحيفة "The Times".

وبحسب الصحيفة نقلا عن مصادر: "يعتقد كواسي أن قرارات تراس التراجعية المتعلقة بالميزانية وإقالتها له لن تكون على الأرجح كافية لإنقاذها من الإقالة".

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ولفتت الصحيفة إلى أن كواسي كوارتنغ ليس وحده من يؤيد هذا الرأي، لكن المسؤولين الحكوميين الآخرين من داونينغ ستريت يعتقدون أيضا أن إقالة تراس من منصبها هي مسألة وقت.

ومنذ وصولها إلى منصبها قبل 38 يوما تواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس انتكاسات متعددة، وانتقادات حتى داخل حزبها، وصلت أخيرا إلى تداول أسماء بديلة لتحل محلها.

المصدر: نوفوستي