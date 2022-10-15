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صفارات الإنذار تدوي في كل مناطق أوكرانيا تحذيرا من غارات جوية

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صفارات الإنذار تدوي في كل مناطق أوكرانيا تحذيرا من غارات جوية
ria.ru
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم اليوم إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في كل مناطق أوكرانيا.

وقالت القناة التلفزيونية الخامسة: "إن الإنذار بالغارات الجوية سمع في جميع أنحاء أوكرانيا".

وفي وقت سابق ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن أضرارا لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، نتيجة للهجمات الصاروخية الروسية، التي استهدفت مناطق في مقاطعة فينيتسا الأوكرانية، وتم الإبلاغ عن أضرار لحقت بالمولدات الكهربائية.

بالإضافة إلى ذلك، أوقفت شركة "Ferrexpo"، إحدى أكبر شركات التعدين في أوكرانيا، عملياتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما تأخرت حوالي نصف القطارات في أوكرانيا، وفقا لتقارير السكك الحديدية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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