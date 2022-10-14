انطلاق أعمال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

انطلقت اليوم الجمعة في مركز المؤتمرات بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، أعمال قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشارك في القمة كل من الرئيس التركمانستاني، سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، ورئيس أوزبكستان، شوكت ميرزويف، ورئيس قيرغيزستان، صدير جباروف، والرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمن.

وكان في استقبال رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف التي تستضيف بلاده هذه القمة.

وأعلن الرئيس الكازاخستاني في كلمة الافتتاح أن هذه القمة التي تنعقد في دورتها العادية سيكون على جدول أعمالها عدد من المسائل الهامة، أبرزها المسائل الإنسانية، وكذلك الأمنية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة.

المصدر: وكالات