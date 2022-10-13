كوليبا: أوروبا لا تتخيل هزيمة روسيا وتخشى انتصار أوكرانيا

صرح وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، الذي وقع ضحية مقلب "فوفان ولكزس" بأن الدول الأوروبية لا تستطيع تخيل هزيمة روسيا وتخاف من انتصار أوكرانيا.

وقال كوليبا، الذي اعتقد أنه يتحدث مع سفير الولايات المتحدة السابق لدى روسيا مايكل ماكفول وليس مع المخادعين فلاديمير كوزنتسوف (فوفان) وأليكسي ستولياروف (لكزس): "لديهم (الغرب )شخصية منقسمة لأنهم من ناحية يرون أن أوكرانيا يمكن أن تنتصر حقا، لكن لا يمكنهم تخيل هزيمة روسيا، وهذا يبطئهم كثيرا.. إذا كان هناك خيار لأوكرانيا من خلاله تحقيق النصر، لكن بدون أن تخسر روسيا.. سيكون ذلك مثاليا بالنسبة لهم".

وأضاف: "جميع الدول الأوروبية تخشى أن يتسبب انتصار أوكرانيا، بانتقال روسيا إلى مرحلة الانتقام القاسي".

ونشر صانعا المقالب فيديو المقلب في قناتهما على "تليغرام".

المصدر: نوفوستي